I due volti dell’estate Italiani fedeli alla Riviera, disdette dai tedeschi "Ma li recupereremo"

di Manuel Spadazzi

I turisti italiani rimangono fedeli a Rimini e alla Romagna, i tedeschi meno. Almeno per ora. Tante le disdette arrivate dalla Germania per i mesi di giugno e luglio, dopo l’alluvione e le terribili immagini della Romagna finita sott’acqua, che hanno fatto il giro del mondo . La conferma arriva da Patrizia Rinaldis, presidente di Aia - Federalberghi di Rimini. "Abbiamo svolto un monitoraggio su un campione significativo di hotel, per capire quante sono state già le cancellazioni da parte dei tedeschi che avevano prenotato le vacanze a giugno e luglio, attraverso Booking e gli altri portali". I risultati non sono stati molto positivi. "A giugno, negli alberghi monitorati, circa la metà dei tedeschi ha disdetto, mentre a luglio la percentuale scende al 25%". Ma la Rinaldis stessa invita a ’leggere’ i numeri con prudenza, e guarda con ottimismo all’estate: "Abbiamo cercato di fare una fotografia alla situazione di oggi, influenzata anche dal meteo-terrorismo e dalle continue allerte in Romagna. Ma è una situazione in divenire e sono certa che migliorerà. Recupereremo quote di turisti, dalla Germania e da altri paesi esteri, soprattutto nei mesi di luglio e agosto".

Anche l’agenzia Apt e Visit Romagna stanno monitorando costantemente l’andamento delle prenotazioni e i dati raccolti fanno vedere la stagione con più ottimismo. Perché "a parte i primi giorni dopo l’alluvione – dicono da Apt – sta passando il messaggio che la Riviera è pronta ad accogliere i turisti come sempre". Un messaggio che fin qui hanno compreso ’meglio’ i turisti italiani. Qualche disdetta c’è stata anche tra loro, ma alla fine i conti dovrebbero tornare. Anche per il mese di giugno. Visit Rimini ha effettuato un’indagine su prenotazioni e arrivi, e la situazione è positiva. E "se è vero leprevisioni del tempo stanno influenzando, piu che in passato, le prenotazioni sotto data, a Rimini finora per il mese di giugno siamo in linea con l’anno scorso – sottolinea Stefano Bonini, il presidente di Visit Rimini – Se il tempo ci assiste, la città di Rimini dovrebbe chiudere questo mese con oltre 200mila arrivi di turisti italiani (l’anno scorso a giugno furono 217mila) e circa 800mila presenze". E per luglio e agosto "le previsioni sono più incoraggianti, sia per il mercato del turismo nazionale sia per quello estero, tedeschi compresi". I conti, come sempre, si faranno a fine stagione. Ma nonostante le disdette delle settimane scorse anche Bonini è ottimista: "Rimini sta recuperando, siamo fiduciosi. Sarà una buona stagione".