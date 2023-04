I magnifici sette del Lavoro Ecco chi sono i maestri riminesi

Si avvicina il Primo maggio, la giornata dei lavoratori, e Rimini si appresta a festeggiare i propri ‘maestri’. Anche quest’anno il Consolato provinciale dei Maestri del Lavoro di Rimini segnala l’assegnazione delle onorificenze Stella al merito del lavoro che vengono conferite dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella a quelle persone che si sono spese nella loro vita caratterizzando il proprio impegno per operosità, spirito d’iniziativa, dedizione al lavoro ed etica professionale. Si tratta di fattori fondamentali per il progresso sociale. Il riconoscimento viene presentato a quei lavoratori che si sono particolarmente distinti per meriti professionali in oltre 25 anni.

In passato la cerimonia di consegna delle onorificenze avveniva il Primo maggio di ogni anno a livello regionale. Quest’anno, su espressa disposizione del presidente della Repubblica, la cerimonia si svolgerà nella prima settimana di dicembre in concomitanza con le celebrazioni del centenario della Stella al merito del lavoro istituita il 30 dicembre 1923 con Regio decreto.

Rimini festeggia sette Maestri del Lavoro. Si tratta di Massimo Bertozzi con 38 anni di servizio da impiegato dipendente della Aetna Group di Villa Verucchio: Ivano Fabbri con i suoi 26 anni di servizio trascorsi come quadro dipendente della Aetna Group di Villa Verucchio; Desiderio Gaeta, per lui 43 anni di come dirigente e dipendente della Focchi di Poggio Torriana; Giorgio Pasini oggi pensionato, ma per 36 anni al servizio della Pazzini Stampatore Editore di Verucchio; Pier Giorgio Peruzzi, 26 anni di servizio, quadro dipendente della Datalogic di Calderara di Reno; Manuele Rinaldi, 33 anni di servizio, impiegato della Aetna Group di Villa Verucchio; Daniele Rossi, ben 41 anni di servizio, impiegato della Focchi di Poggio Torriana. I diretti interessati e le relative aziende hanno già ricevuto la comunicazione tramite il Consolato regionale dei Maestri del lavoro. Lo stesso Consolato provinciale provvederà a contattare i neo maestri per complimentarsi dell’onorificenza e anticipare i contenuti della cerimonia che anticiperà quella ufficiale attesa a fine dicembre. "Inoltre nel mese di maggio - spiegano dal Consolato - ad opera della ministra del Lavoro Calderone, sarà notificata la nomina contenente le congratulazioni per l’ottenuta onorificenza".