I ragazzi di Cuore21 prendono il volo con il Club Frecce

Cuore 21 prende il volo con il Pony club Frecce tricolori Rimini. Domani dalle 15 sulla pista di Torraccia a San Marino grazie alla generosa disponibilità del presidente Edgardo Casali e dei piloti volontari dell’aeroclub locale, un Cessna 172 porterà 11 ragazzi maggiorenni della cooperativa Cuore 21 a librarsi nei cieli della Repubblica e della provincia riminese. Il club per diversi anni in passato aveva organizzato l’iniziativa, La prima volta che si è alzato in volo con ragazzi disabili risale al 2014. Poi la pandemia ha bloccato tutto. A un paio di anni di distanza si decolla nuovamente con ‘Libera le ali’. I ragazzi di Cuore 21 verranno accompagnati in volo grazie a sei educatori per il loro battesimo dell’aria. L’iniziativa è stata resa possibile grazie alla partecipazione del medesimo progetto all’iniziativa ‘Più Vicini’ (2022) indetta da Coop Alleanza 3.0.