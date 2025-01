Ieg si prepara al decollo . Raddoppia il valore delle azioni . Tante richieste per i voli da Monaco

Vola il titolo di Ieg in Borsa, dopo un 2024 che ha visto raddoppiare il valore delle azioni. E intanto la Fiera si prepara a far decollare i primi voli da Monaco: il debutto in occasione del Sigep e verrà replicato poi in occasione di altre manifestazioni, come Macfrut a maggio. Il volo diretto da Monaco di Baviera (operato da Luxwing) esordirà il 17 gennaio, alla vigilia del Sigep, e proseguirà per tutti i giorni della manifestazione, fino al 22 compreso. Ogni giorno due voli, uno da Monaco a Rimini e l’altro da Rimini a Monaco, con prezzi e orari diversi a seconda dei giorni (si va da un minimo di 50 euro a tratta a un massimo 150). L’aeromobile utilizzato è da 78 posti: le prenotazioni stanno andando bene ma ci sono ancora posti disponibili. "Faremo un bilancio di come sono andati i voli al termine del Sigep", si limitano a dire per ora da Ieg. Che ha voluto fortemente quest’operazione, messa in piedi insieme al Comune e ad Airiminum, la società di gestione del ’Fellini’. I voli da Monaco sono la grande novità di questa edizione, ma non l’unica. Come anticipato ieri, quest’anno in occasione del Sigep le porte della Fiera si apriranno ogni giorno alle 10, mezz’ora dopo quanto accadeva gli anni scorsi, per cercare di ridurre i disagi alla circolazione. E sono state potenziati i bus navetta gratuiti per la Fiera da Marina centro, Viserbella, Miramare, Riccione, Bellaria. Numerosi i treni che faranno fermata nella stazione interna alla Fiera. Rimanendo alla viabilità, il piano messo in campo dal Comune prevede l’impiego di circa 80 vigili al giorno.

Serviranno tutti, visto l’afflusso record che si prevede quest’anno al Sigep, una delle manifestazioni di punta di Ieg. Che continua a volare in Borsa, dopo aver chiuso il 2024 con un grande risultato. Il titolo di Ieg, quotato tra le cosiddette small cap (società a piccola capitalizzazione) è da giorni stabilimente sopra i 7 euro. Nel 2024 è stato uno dei titoli andati meglio, tra le small cap. Ha chiuso l’anno a 6,52 euro, più del doppio rispetto al valore a inizio 2024, quando veniva contrattato a 3,1 euro ad azione. "In un anno il valore del titolo di Ieg in Borsa è più che raddoppiato, facendo segnare una delle migliori performance – osserva Jamil Sadegholvaad – Val la pena ricordare che nel 2020, l’anno del Covid, con un mercato fieristico e congressuale sostanzialmente azzerato, il titolo era sceso a 1,54 euro". Ma "al di là del successo sui mercati, vale la pena sottolineare come il riscontro in Borsa di Ieg non riguardi solamente i circoli finanziari, comunque importanti per alimentare la crescita e i piani di sviluppo. Il valore di Ieg è solido, reale, misurabile concretamente – continua il sindaco – in quanto genera ricchezza, occupazione, crescita per tutto il territorio riminese. E il piano di sviluppo di Ieg, che porterà a Rimini nel giro di 3 anni alla realizzazione della nuova maxi arena e al potenziamento dei padiglioni, conferma la vocazione ‘a forte trazione territoriale’ di questa eccellenza nazionale".

Manuel Spadazzi