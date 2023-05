Il benessere? Sonno, ring e tanto ghiaccio

[Segue dalla prima]

Il kit per mettersi in forma dormendo, è composto da un correttore posturale e da un cuscino antidecubito mandibolare. Con le posizioni corrette a letto, unite a movimenti specifici per decomprimere la colonna vertebrale, si alleviano le tensioni cranio-cervico-mandibolari e le retrazioni delle catene muscolari. Per chi ama invece sfogarsi con boxe o arti marziali, c’è una nuova disciplina sul ring dove non si combatte contro un avversario ma contro se stessi, per mettere alla prova i propri limiti: Ring olympic e Ring boxe. Altro esordio è quello del Warm inside per migliorare prestazioni fisiche e mentali grazie alle esposizioni controllate al freddo. All’evento riminese verranno presentate anche le sessioni di allenamento con step elastico in piscina e per i ’diversamente giovani’ resta un pilastro la Zumba.