L’ultimo viaggio di Ayrton stasera a teatro

Sono iniziati nei giorni scorsi i primi allestimenti in centro storico per ‘Senna 30 Years’, la serie di iniziative che la segreteria di Stato allo Sport, in sinergia con la Fondazione Senna, la Regione Emilia-Romagna e il comune di Imola, metteranno in scena da oggi a mercoledì della prossima settimana nel 30esimo anniversario della memoria e dell’eredità di Ayrton Senna e quelle per il ricordo di Roland Ratzenberger. Il programma di eventi e celebrazioni - si aprirà ufficialmente questa sera, alle 21 al Teatro Titano quando il giornalista di Sky Sport e conduttore del programma Race Anatomy Fabio Tavelli presenterà sul palco del Teatro Titano ‘L’ultimo viaggio di Ayrton’, il suo monologo dedicato alla storia del campione brasiliano. Un racconto scritto e pensato attraverso la lettura di numerose fonti e la raccolta di testimonianze.