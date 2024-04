"Rimini, continua così. La squadra non è sazia"

"Ora lavoriamo per andare più avanti possibile". C’è la gara con il Gubbio, ultimo impegno della regular season, alle porte. Ma ovviamente il Rimini ha già lo sguardo rivolto verso i playoff. Quegli spareggi per la serie B che i biancorossi si sono guadagnati con una giornata d’anticipo, grazie al successo di domenica al ’Neri’ contro la Virtus Entella. Obiettivo raggiunto, ma Matteo Gorelli non è sazio. "Lo volevamo tutti, ne avevamo bisogno, abbiamo ritrovato la vittoria e siamo contentissimi – dice il difensore toscano pensando al secondo traguardo di stagione raggiunto – Ma ottenuto questo obiettivo, non abbiamo intenzione di fermarci". Con l’Entella è stata gara dura. Con i liguri pronti a vender cara la pelle per mettere in tasca i punti della tranquillità pensando alla salvezza. Un lampo di Lamesta ha messo le cose a posto in novanta minuti evidentemente tesi e poco brillanti.

"Quella è stata una partita faticosa – non lo nasconde il centrale ex San Donato Tavarnelle – L’Entella ha buoni giocatori e la squadra era stata costruita la scorsa estate per stare in alto in classifica, non di certo per la salvezza. Noi siamo stati bravi a trovare il gol con Davide (Lamesta, ndr) e poi a portare la partita sui binari giusti. Fino in fondo".

Prima il Gubbio per determinare la griglia di partenza dei playoff (cosa non da poco), poi inizia davvero un altro campionato. "Anche con l’Entella ci siamo dimostrati una squadra determinata. Perché è quello che serve in queste partite. Poco contano i virtuosismi tecnici, l’importante è il risultato finale. Noi i playoff ce li siamo presi e con questo spirito dobbiamo continuare". Iniziando anche a ipotizzare, cosa che salvo incastri miracolosi succederà, di cambiare decisamente marcia in trasferta. Perché in questa stagione i biancorossi con la valigia in mano non se la sono cavata bene. Anzi, malissimo. E proseguire il cammino nei playoff, presumibilmente, vorrà dire riuscire a rompere un tabù di quelli belli robusti se si studiano i numeri della squadra biancorossa in questa stagione. Magari facendo un po’ di allenamento già dai novanta minuti in programma domenica in casa del Gubbio. Assaggio di playoff.