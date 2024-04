Il canile, la malattia: ora Eddy trova casa

Una storia a lieto fine: è quella di Eddy, il candido meticcio che ormai da tempo risiedeva al canile Stefano Cerni di Rimini e finalmente ha trovato una famiglia che lo ha adottato. Eddy era arrivato al canile a un solo anno di vita, dopo essere stato abbandonato. La sua vita ha preso una svolta inaspettata quando sono iniziati a comparire sul muso alcuni segni sospetti che in seguito si sono rapidamente diffusi anche in altre zone del corpo. La diagnosi è stata un duro colpo: due rare malattie autoimmuni. Da quel giorno la battaglia di Eddy è stata lunga e faticosa, oltre due mesi di ricovero in una clinica veterinaria a Padova e tante terapie da seguire. Nel suo nome era stata avviata una raccolta fondi per finanziare il percorso medico. Il cucciolone ancora porta i segni di quella battaglia che alla fine lo ha visto vincitore. "L’adozione di Eddy è una bella notizia per tutta la comunità di Rimini– dicono i volontari – e per i tanti, tantissimi, che in questi mesi di ospitalità al canile hanno avuto modo di conoscerlo e di supportarlo. Vederlo oggi con la sua nuova famiglia è veramente un’emozione molto forte per noi".