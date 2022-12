Il Capodanno in piazza ci costerà 20mila euro

A Capodanno Santarcangelo farà una gran... boba. Si chiamerà così, La bòba, la festa che animerà sabato il centro storico: si partirà da poco prima della mezzanotte per proseguire fino a tardi. Per quest’anno (l’abbiamo scritto) il Comune ha deciso però di non occuparsi direttamente dell’organizzazione dell’evento a curare l’evento di Capodanno sarà infatti ’Città viva’, l’associazione che riunisce negozi, ristoranti, bar e le altre attività in centro. Non solo: rispetto alla passate edizioni è stato ridotto il budget. Una scelta voluta, visto il periodo e la crisi causata dal caro bollette. Per organizzare la festa ’Città viva’ ha ricevuto dal Comune un contributo di 20mila euro, che comprende anche le varie spese per la logistica e per la sicurezza. Ci saranno infatti anche gli steward a presidiare il centro storico, oltre alle forze dell’ordine. Per intenderci: il Capodanno del 2019, che aveva visto esibirsi anche i Bluebeaters, era costato oltre 40mila euro, e nelle precedenti edizioni il budget per la festa aveva superato i 50mila euro. Stavolta costerà meno della metà.

La festa sabato partirà intorno alle 23,45 con l’anteprima a cura dello staff del locale Bradipop, che durante la serata farà coppia con artisti e deejay che hanno fatto la storia di uno dei locali più famosi di Rimini, il Melodj Mecca. A mezzanotte i fuochi di artificio, un (breve) saluto della sindaca Alice Parma, poi la festa entrerà nel vivo con i deejay di Bradipop e Melodj Mecca in piazza Ganganelli. Dove, per l’occasione, ci saranno gli stand di Caffè Centrale, Caffè Clementino, Caffè Commercio, Boomerang RistoPub, Interno 17 Caffè e il food truck Da Mengo. Ma la serata sarà animata anche da altri cinque locali del centro storico, che proporranno musica del vivo e deejay: sono Caffè Commercio, OltreBorgo, Donminzoni 54, Fuoricentro, Clementino. Tutti i locali potranno servire cibo e bevande fino alle 4 di notte, e dovranno chiudere entro le 5. Come in altre piazze del Capodanno, anche a Santarcangelo il vetro sarà messo al bando (vietate vendita e consumo di bottiglie) nell’area della festa. Su tutto il territorio comunale, inoltre, saranno vietati gli spettacoli pirotecnici non autorizzati.