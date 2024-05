Il colosso dei gelati dà il via all’estate con un concerto in piazzale Roma

Cornetto Algida è un simbolo dell’estate da decenni. Un elemento iconico che ha scelto Riccione per lanciare la sua nuova campagna. Un evento che culminerà con un grande concerto in piazzale Roma il 21 giugno i cui protagonisti verranno svelati a fine mese. Il Cornetto che ha segnato le estati di diverse generazioni di italiani, quest’anno ha scelto The Kolors e il loro nuovo singolo Karma come colonna sonora della campagna pubblicitaria estiva. Algida ha puntato su Riccione per rilanciare la nuova campagna di comunicazione ‘Unwrap The Summer - Un’estate da scartare insieme’ con un grande evento live. Quel giorno partirà ufficialmente l’estate di Algida e Riccione. Per i nomi che si alterneranno su palco servirà attendere la fine di maggio, ma in municipio mostrano già il sorriso. "Siamo orgogliosi che, a fronte del grande lavoro e della grande sinergia nata con Algida, questo brand prestigioso abbia scelto la nostra città per lanciare la nuova campagna di comunicazione di uno dei simboli delle estati italiane con cui Riccione condivide lo stesso immaginario: l’allegria, la spensieratezza, lo stile pop, la voglia di divertirsi – spiega l’assessore al Turismo, Mattia Guidi –. L’evento in piazzale Roma celebrerà l’inizio dell’estate e darà l’avvio alla stagione dei grandi eventi che Riccione ha in programma per i prossimi mesi". La stagione partirà con uno dei simboli che ha reso indimenticabile nell’immaginario collettivo la vacanza in riva all’Adriatico.

a. ol.