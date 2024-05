Il giorno delle ‘reclute’. Caccia a 700 dipendenti nei villaggi vacanze. Tutti in fila a Riccione

Nei villaggi vacanze del Club del Sole la corsa al contratto di lavoro estivo parte giovedì, alle 10 del mattino, alle porte del Romagna family village. Sarà qui che si svolgerà i recruiting day. Il Club del Sole cerca 700 dipendenti da distribuire in 23 villaggi sparsi per l’Italia. Si va dalle zone al nord del Friuli a Jesolo e alla Toscana passando per il Lago di Garda, arrivando sulla costa Abruzzese e nelle Marche. Ma è un Emilia Romagna che il gruppo conta ben 13 strutture. Tre di queste sono nel riminese, due a Riccione e una a Rimini, nella zona di Viserba. Per le sole strutture in provincia il Club ha la necessità di trovare una cinquantina di dipendenti. La gamma di profili a cui attingere è ampia. "La ricerca di nuovi talenti - spiegano dalla gruppo - riguarda i reparti di ristorazione, bar e market - responsabile cucina, capopartita, buffettista, aiuto cuoco, pasticcere, pizzaiolo, aiuto pizzaiolo, responsabile di sala, responsabile bar, barista, lavapiatti, ed anche accoglienza e receptionist, in spiaggia e alla manutenzione delle aree green, il bagnino, il magazziniere e il giardiniere".

Sono davvero tanti i profili, per centinaia di posti disponibili nelle strutture del gruppo. Il recruiting day, o giorno del reclutamento, avviene a Riccione, sulla riviera romagnola in una regione dove le strutture del Club del Sole sono numerose ed è lecito attendersi molti pretendenti. Per inviare la propria candidatura e partecipare alla ricerca del personale si può scrivere cliccando sul sito: https://mondoclubdelsole.com/lp/recruiting-day/. A ieri erano già un centinaio le persone che si erano candidate per l’evento di giovedì a Riccione. Sarà "un appuntamento per immergersi in prima persona nel mondo Club del Sole - spiegano dalla società -, apprezzarne il format di vacanza innovativa ed entrare in diretto contatto con il team".

La giornata sarà composta in questo modo: si parte alle 10 e la prima parte della mattina prevede la presentazione del Gruppo e la testimonianza di uno dei dipendenti della struttura. Seguirà un tour nel villaggio per conoscere da vicino gli spazi e le caratteristiche dell’offerta della struttura. La mattinata si concluderà con colloqui speed date in cui i candidati avranno la possibilità di raccontarsi e confrontarsi con lo staff Club del Sole.

Si cercano dipendenti con esperienza, ma anche profili giovani "che si stanno approcciando al mondo del lavoro". Il Gruppo offre da 3 a 7 mesi di contratto stagionale in base ai ruoli e alle mansioni.

Andrea Oliva