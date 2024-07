Il grande cinema sotto le stelle. La lunga estate degli Agostiniani

Torna il cinema sotto le stelle e quest’anno riscopre i titoli che hanno fatto la storia del grande schermo. Parte domani la rassegna dell’estate con ’Back to the screen’, proiettando alla corte degli Agostiniani alcune delle pellicole che hanno segnato maggiormente l’immaginario di generazioni di spettatori. Restaurate, rimasterizzate e presentate ogni volta da un testimonial differente per incentivare il dialogo e la riscoperta delle pietre miliari del cinema nazionale e internazionale. "Si parte con Booliron di Francesco Figliola - ha spiegato ieri alla presentazione dell’evento l’assessore alla cultura Michele Lari - Un documentario sulla storia dell’hip hop in riviera romagnola. Ospiteremo poi appuntamenti presentati da Cartoon Club e dagli organizzatori del Meeting. Una grande festa che porterà tante novità da presentare ogni sera".

Una lunga programmazione che continuerà fino al 24 agosto riportando alla mente opere generazionali e di culto che hanno saputo rimanere attuali fino ai giorni nostri. Si parla di Scarface, Il grande Lebowski, Il Gattopardo e tanti altri titoli che raccontano con estrema modernità il passato. "Il trend degli ultimi tempi è quello di riscoprire i grandi classici e quest’anno abbiamo voluto cavalcare questa onda scegliendo titoli classici che ancora sono all’avanguardia – racconta Marco Leonetti, responsabile della Cineteca comunale –. La rassegna è pensata per chi questi titoli li ha solo sentiti citare oppure non ha mai avuto la possibilità di vederli proiettati su un grande schermo". Un palinsesto che andrà ad incontrare quanti più gusti possibili: dal film campione di incassi delle ultime settimane Inside Out 2 a film intramontabili come 8 e mezzo di Fellini, passando per argomenti più attuali come quelli dei tre film proposti dal Meeting. "Tatami, Theoald oak e i bambini di Gaza. Sono queste le pellicole che vogliamo portare all’attenzione del pubblico – dice Otello Cenci – Sono tutti film che parlano di argomenti fondamentali per l’uomo e di essenzialità, proprio come l’edizione di quest’anno del Meeting".

Un’estate di cinema alla Corte degli Agostiniani che quest’anno cambia volto, aumentando i posti a sedere (da 540 a 570) e rinnovando le poltroncine che accoglieranno gli spettatori. Rompe il ghiaccio domani il documentario Booliron presentato dal regista Francesco Figliola in dialogo con Claudio Cecchetto e Stefano Ward.

Federico Tommasini