"Il mio duetto con Nek ha conquistato la Rai"

Piccoli granelli che, uno accanto all’altro, formano immagini in movimento. Emozioni che scivolano tra le mani come la sabbia. Le stesse emozioni che il riminese Mauro Masi ha regalato, con la sua speciale tecnica di animazione con la sabbia, a Nek e al pubblico di Dalla strada al palco, il programma in prima serata di Rai Due condotto dal cantautore e dedicato agli artisti di strada. Tanti si sono commossi fino alle lacrime davanti alla performance di Masi. Sulle note della canzone di Jovanotti Le tasche piene di sassi l’artista ha regalato un’esibizione dall’impatto emotivo e visivo molto forte, dedicato alla sua mamma e a tutte le madri che non ci sono più, con volti e abbracci raffigurati con i granelli di sabbia. La ’sand animation (che è chiamata anche sand art) di cui Masi è diventato maestro, è una raffinata tecnica di disegno e di animazione che consiste nel creare immagini sfruttando la mobilità della sabbia, disegnando su di un piano retroilluminato. Il riminese è tra gli artisti più affermati in Italia di questa tecnica, che anche in Europa non conta così tanti bravi interpreti quanto lui.

Masi, che lavora (come part-time) in Comune, dal 2019 porta in giro per l’Italia il suo spettacolo Sandman show. Com’è riuscito ad arrivare addirittura su Rai Due, lo spiega direttamente lui: "Dopo aver visto la prima edizione di Dalla strada al palco ho inviato la mia candidatura alla redazione del programma. Mi hanno contattato e invitato a partecipare. Dopo il provino di metà gennaio, è arrivata la registrazione del video di presentazione girato nella piazzetta del ponte di Tiberio, dove ho fatto un omaggio a Rimini e a Fellini, sotto gli sguardi delle persone incuriosite che passando vedevano me e la troupe che riprendeva". Dopo l’esibizione, Nek ha fatto un ’duetto’ con Masi, su idea lanciata dallo stesso riminese: una versione di Se telefonando con il disegno di Maurizio Costanzo, il grande giornalista, l’autore del brano. E Nek? "È straordinario, possiede un’umanità, una gentilezza, una disponibilità incredibili – assicura Masi – Quando mi ha visto la prima volta alle prove mi ha abbracciato come fossimo vecchi amici".

