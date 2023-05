Il mondo dell'arte in lutto: è scomparso Giò Urbinati

Rimini, 2 maggio 2023 – E’ venuto a mancare improvvisamente Giò Urbinati, poliedrico artista riminese, famoso per le sue ceramiche. Aveva 76 anni, e aveva dedicato la sua vita all'arte. Come raccontava lui stesso, dopo essersi dedicato alla pittura prima e al restauro poi, nel 1965 aveva cominciato a frequentare l’atelier di ceramica di Carla Biroli a Rimini. Poi, nel 1969, aveva aperto il suo primo laboratorio di ceramica. “In questo modo sono arrivato a toccare l’alchimia. Ho lavorato e cotto tutto quello che era possibile: dalla terra del mio giardino al gres più duro, alla porcellana più raffinata”. Urbinati è stato protagonista di tante mostre. L’ultima l’aveva inaugurata lui stesso solo pochi giorni fa al ‘Rifugio del pesciolino d’oro’, la sua bottega a Rimini. Di Urbinati vanno ricordata anche la lunga e prolifica collaborazione con il grande poeta e sceneggiatore Tonino Guerra. L’artista riminese riuscì a dare forma e colore a tante sue suggestioni. In queste ore, appresa la notizia della morte, tanti hanno voluto ricordare Urbinati: dal sindaco Jamil Sadegholvaad alla vicesindaca Chiara Bellini, dalla presidente dell’assemblea regionale Emma Petitti allo storico e critico d’arte Alessandro Giovanardi e tanti altri.