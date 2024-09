La tabaccheria dei Bompiani, un simbolo da quasi un secolo

L’Albo delle Botteghe storiche di Riccione da mercoledì include anche la Tabaccheria Bompani di corso Fratelli Cervi. A consegnare la targa a Paolo Bompani e alla moglie Loretta, sono stati la sindaca Daniela Angelini e il presidente di Confcommercio Riccione, Alfredo Rastelli. Non a caso, l’esercizio commerciale nel cuore di Riccione Paese, è uno dei più longevi della città. Era il 1937 quando Faustina Piccioni l’avviò con tenacia e coraggio. Arrivò la Seconda Guerra Mondiale e la tabaccheria divenne un rifugio di solidarietà. La titolare con grande senso di umanità si distinse per la sua attività nella Croce Rossa e per la partecipazione alla Resistenza locale. Il 25 marzo 1946 il negozio, che si trova nello stesso posto di allora, ottenne la prima licenza ufficiale per la rivendita di generi di monopolio. Altra svolta negli anni Ottanta, quando il locale è stato ampliato e a Faustina è subentrato il figlio Paolo Bompani, attuale gestore con la moglie. Punto forte diventa il Totocalcio che nel 1996 il Coni premia con il "diploma di fedeltà per i 50 anni di servizio". "Conduciamo quest’attività con la tradizione di famiglia e la stessa passione con la quale l’ha avviata Faustina _ commentano i Bompani _. Siamo felici che il nostro negozio sia rimasto negli anni punto di riferimento".

Nives Concolino