Il nuovo Mercato coperto si farà. Renco e Conad vanno avanti: progetto pronto entro un mese

Nessuna rinuncia. Nessuna perdita di interesse per il nuovo Mercato coperto. La Renco, il colosso immobiliare che insieme al gruppo Conad si è aggiudicato il bando per progettare il nuovo Mercato coperto, vuole andare avanti. La società si è impegnata a consegnare al Comune le ultime modifiche e integrazioni al progetto esecutivo, necessarie per ottenere le autorizzazioni e poter finalmente iniziare i lavori, entro il 20 febbraio.

A inizio mese Palazzo Garampi aveva lanciato l’ultimatum al consorzio di imprese formato da Renco e Conad per il nuovo Mercato coperto. Tra le varianti richieste, la diversa disposizione degli spazi tra la pescheria, i banchi dell’ortofrutta e i box. "Se non presentano le modifiche e le integrazioni richieste dalla conferenza dei servizi (che riunisce tutti gli enti competenti chiamati a esprimersi sul progetto), il progetto salta e non si farà nulla", aveva messo in chiaro le cose l’assessore Juri Magrini, il 3 gennaio.

La risposta di Renco e Conad al Comune non si è fatta attendere. C’è l’impegno a presentare le ultime modifiche e integrazioni entro il 20 febbraio. Le ultime di una lunga serie. Da quando Renco ha iniziato a lavorare al progetto per il nuovo Mercato coperto, più volte ha dovuto cambiare e rivedere il piano dell’intervento. Ma non c’è alcuna volontà di ritirarsi. Renco, che a Rimini è attualmente impegnata nel completare il nuovo maxi quartiere residenziale di Viserba realizzato nell’area ex Corderia, vuole andare avanti anche con il Mercato coperto.

Il progetto della nuova struttura è stato affidato all’architetto Paolo Desideri dello studio Abdr di Roma. Una firma, nel mondo dell’architettura. Desideri ha appena presentato il progetto esecutivo di riqualificazione del Real Albergo dei poveri di Napoli, uno dei palazzi storici più grandi d’Europa.

La volontà di Renco e Conad è quella di andare avanti con un intervento che cambierà completamente volto al Mercato coperto. L’attuale struttura sarà demolita: al suo posto un edificio di 4 piani dove troveranno posto le attuali attività – oltre 100 tra i banchi di frutta, verdura, pesce, le macellerie, gli altri negozi e il supermercato al pianoterra – mentre ai piani superiori saranno realizzati bar e ristoranti e all’ultimo una terrazza panoramica. Un investimento da 27 milioni.

I ritardi e le modifiche al progetto hanno ritardato di quasi 2 anni l’inizio dei lavori. Ma se l’ultima versione di Renco e Conad otterrà il via libera, i lavori dovrebbero partire entro la fine del 2025. Almeno 2 anni il tempo stimato per il nuovo Mercato coperto. Durante il cantiere gli operatori si trasferiranno una struttura temporanea nell’area del Settebello.

Manuel Spadazzi