Il restyling è andato in porto: "Intervento atteso da vent’anni"

Il porto di Cattolica si rifà il look e i lavori di un triennio sono in dirittura d’arrivo. È pronto, infatti, il nuovo percorso pedonale che collega la passeggiata ‘Paolucci’ al Lungo Tavollo, sono stati pure completati gli interventi del molo di sbarco del pescato nell’area della Madonnina Regina Maris ed è stata sostituita parte del pontile galleggiante e della rampa d’accesso. In corso invece i lavori di rifacimento delle scalette di sicurezza lungo la darsena peschereccia, con l’installazione dei paletti illuminanti per la nuova passeggiata e con i nuovi quadri di comando delle torri faro. Insomma un’area di lavoro e turismo che sta divenendo sempre più di pregio, fiore all’occhiello della Regina dell’Adriatico.

"Siamo arrivati all’ultima fase della riqualificazione del nostro porto. Lavori attesi da più di 20 anni – spiega il vicesindaco e assessore alle attività economiche e pesca Alessandro Belluzzi – e che erano tra gli impegni prioritari del nostro mandato. Grazie anche alla collaborazione con gli operatori dell’area, la Casa del Pescatore, e grazie ai nostri uffici tecnici che ci hanno permesso di vincere un bando con risorse a fondo perduto. Cattolica avrà un porto nuovo, sicuro, sostenibile e più bello senza aver impegnato soldi del Comune, ma finanziato al cento per cento dalla Regione Emilia-Romagna per un totale di circa 900mila euro. Non solo. Oltre a quei 900mila euro, siamo riusciti a ottenere anche 600mila euro per il dragaggio, il doppio di quello che la Regione aveva sempre stanziato per la nostra città".

Lavori quasi in chiusura dunque: "Abbiamo ultimato il 70 per cento degli interventi – continua il vicesindaco Belluzzi – e il tutto nell’arco di 6 mesi, cercando di impattare il meno possibile con la parte produttiva. L’intervento sul molo di sbarco è stato molto impegnativo. Sono sparite quelle catene vetuste e ammalorate e la banchina, sia la parte sommersa che quella a vista, sarà tutta riqualificata e migliorata sul fronte della sicurezza, dell’estetica e dell’impatto ambientale". Ma verranno regolamentati anche i posti auto: "Aver realizzato la nuova passeggiata – conclude – ha reso più fruibile e vivibile tutta quell’area suggestiva e identitaria della città e della sua storia. Con la creazione del nuovo percorso abbiamo anche eliminato il tema del parcheggio selvaggio e stiamo inoltre lavorando per il rifacimento dell’ultima parte dell’area portuale, vicino al ristorante ex Faro".

Luca Pizzagalli