Il sindacato: "Frontalieri ancora una volta penalizzati. Sono un bersaglio da colpire per fare cassa"

"Frontalieri ancora penalizzati". C’è un misto di delusione, preoccupazione e rabbia nelle parole del Comitato Sindacale Interregionale. "La proposta di riforma dell’Imposta generale sui redditi (Igr) avanzata dalla Repubblica di San Marino – dicono – prevede misure penalizzanti per migliaia di lavoratori frontalieri italiani occupati sul Titano. Ancora una volta, come già accaduto in passato, si tenta di scaricare il peso delle politiche fiscali sammarinesi sui lavoratori non residenti, riproponendo in forme nuove una logica discriminatoria che abbiamo sempre contrastato con determinazione". Il Csir non può dimenticare "la storica mobilitazione contro la cosiddetta ‘tassa etnica’, che nel 2010 e negli anni successivi vide unito il fronte sindacale transfrontaliero. Una battaglia vinta grazie anche alla partecipazione popolare, culminata nell’invio di oltre 4.000 cartoline al presidente della Repubblica italiana per denunciare l’ingiustizia e chiedere un intervento autorevole a tutela dei diritti costituzionali e dell’uguaglianza di trattamento fiscale". Oggi come allora, il Csir è pronto a mobilitarsi "per difendere i diritti dei lavoratori frontalieri, contro ogni tentativo di discriminazione fiscale fondata esclusivamente sul luogo di residenza. Chiediamo alle autorità sammarinesi di aprire un tavolo di confronto vero. Il lavoro frontaliero è una risorsa economica, sociale e un’opportunità per entrambi i Paesi, non un bersaglio da colpire sistematicamente per fare cassa".