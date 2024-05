Il Titano accoglie la Pechino - Parigi

San Marino è pronto ad accogliere il passaggio dell’ottava edizione della Pechino - Parigi. Dopo la prima edizione del 1907, la competizione automobilistica fu dimenticata per decenni, fino a quando non venne riscoperta e riproposta come evento storico e di auto d’epoca. Soltanto nel 1997 fu possibile dar vita alla seconda edizione, risolvendo problemi diplomatici e logistici che sembravano insuperabili. Ora, nella serata di mercoledì 19 giugno, le 76 auto storiche partecipanti, provenienti da 26 Paesi, entreranno a San Marino. Queste vetture, tutte con almeno 50 anni di storia, saranno esposte al Parcheggio 7 (Cava degli Umbri) per la notte. Giovedì 20 i partecipanti ripartiranno e sfileranno per il centro storico con

arrivo in Piazza della Libertà. L’Automobile Club San Marino avrà un ruolo centrale coordinando le attività e presentando le vetture.