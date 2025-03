Il volley femminile sogna la serie A1. Ma rischia di traslocare a Pesaro

Palazzetto cercasi. I sogni di promozione in serie A1 per la Omag Mt San Giovanni, infatti, potrebbero presto scontrarsi contro una dura realtà. L’entusiasmo della comunità per la possibilità di avere una squadra pronta a competere nel massimo campionato di volley femminile sta portando con sé anche una programmazione urbanistica e strutturale, ma al momento non ci sono possibilità che la Omag Mt San Giovanni possa giocare ’a casa sua’ un eventuale campionato di massima serie femminile.

"Ci siamo recati a visionare alcune strutture a Rimini – conferma infatti Stefano Manconi, presidente Omag Mt San Giovanni –, ma non rispettano i parametri richiesti dalla lega di Serie A1 nell’eventualità di una nostra promozione nel massimo campionato. In questo momento l’unica reale possibilità è quella di giocare al PalaCampanara di Pesaro, nella zona artigianale". Le ambizioni della società restano dunque altissime e di non rinunciare all’iscrizione alla A1 se ci fosse la conquista sportiva: "Noi non ci precludiamo nulla in questo momento, anche perché la soddisfazione di essere primi è tanta – dice ancora Manconi –, considerando che alla vigilia del campionato vi erano 4 o 5 squadre molto più accreditate di noi, ma poi servirà naturalmente anche un budget all’altezza, e dunque a livello economico dovremo aprire tanti ragionamenti".

La sindaca di San Giovanni, Michela Bertuccioli, guarda al futuro confermando però che attualmente non vi sono strutture adeguate sul territorio comunale per ospitare la serie A1: "Serve una programmazione a lungo raggio per garantire un nuovo palazzetto a San Giovanni – dice –, ma la nostra disponibilità è massima, abbiamo già pensato anche ad alcuni terreni per tale destinazione ma servono fondi regionali, un progetto condiviso con i privati, risorse insomma che non può investire da solo il Comune di San Giovanni in Marignano, ed inoltre dovrà essere anche una struttura polifunzionale, anche per spettacoli e concerti come non ce ne sono nella zona di Rimini Sud. In modo che tale palazzetto possa lavorare anche tutto l’anno e non solo con la pallavolo. Per il momento è ancora tutto in fase di studio".

Ora testa al campionato, dove San Giovanni è in vetta alla serie A2 di volley femminile e dunque coltiva a buona ragione i sogni di ambire a un nuovo inizio in serie A1 per il prossimo anno sportivo.

Luca Pizzagalli