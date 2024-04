"In campo per una città più giusta e green"

Un piano per risolvere il problema del caro affitti a Santarcangelo. Massima attenzione all’ambiente e mobilità sempre più sostenibile. Sono alcuni dei temi alla base della rinnovata alleanza tra il Pd e Pensa - Una mano per Santarcangelo. La lista civica di maggioranza ha deciso di dare il pieno appoggio a Filippo Sacchetti, il candidato sindaco del centrosinistra. E ha già pronta la lista dei candidati al consiglio. Accanto ad alcuni dei fondatori della civica non mancano i volti nuovi. Nella squadra ci sono Angela Garattoni (assessore uscente), Patrick Wild (consigliere uscente), Andrea Novelli (già candidato sindaco ed ex consigliere), Lara Marchi, Davide Lodovichetti, Giorgia Spada, Marco Molari, Alice Bertozzi, Walter Serafini, Laura Ceccarini, Matteo Guglielmi, Omar Arlotti, Enrica Mosca, Gioacchino Galassi, Stefano Rasponi e infine Roberto Zaghini (altro ex consigliere).

"Le nostre priorità possono essere riassunte in una frase, che in fondo rappresenta anche i nostri valori: la città giusta – dice Angela Garattoni – Santarcangelo è già un luogo dove si vive bene, ma noi vogliamo che si faccia ancora di più in materia di inclusione sociale e welfare innovativo, in particolare per il diritto alla casa, e anche per l’accessibilità e la mobilità sostenibile, completando i percorsi ciclopedonali dentro la città e verso le frazioni". Un programma attento "al rispetto dell’ambiente e del lavoro, ma anche della storia di Santarcangelo e della sua cultura. Queste priorità le porteremo con noi, insieme ai nostri valori di sempre come la legalità e la trasparenza". E se la coalizione vincerà "continueremo a lavorare – conclue la Garattoni – con l’obiettivo di rendere Santarcangelo una città per tutti". La presentazione deI candidati di Pensa - Una mano per Santarcangelo e del programma avverrà oggi alle 17,30 al Caffè Centrale.

