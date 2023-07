In cinquecento per il Promenade

Riccione non è mancata all’inaugurazione ufficiale del Promenade luxury wellness hotel andata in scena sabato sera. C’erano i rappresentanti delle categorie economiche, dei comitati cittadini, politici, imprenditori locali e non solo. Il conto a fine serata farà 480. Tutti in attesa di scoprire il nuovo cinque stelle in città i cui lavori hanno richiesto circa 3 anni di cantiere prima di consegnare una struttura alla città con 36 suite, tre ristoranti per le varie esigenze e gusti della clientela, che saranno aperti alla città esattamente come la spa. Protagonista assoluta della serata è stata la padrona di casa, Tatiana Arzimanova, imprenditrice che ha scommesso su Riccione e il suo mare acquistando e ristrutturando completamente la struttura del vecchio Promenade. Per i clienti anche una palestra oltre alle camere particolari che strizzano l’occhio a un target alto. La proprietà e la gestione intendono rendere il Promenade un patrimonio della città. "Il nostro auspicio è che i riccionesi vivano questa struttura – spiega la direttrice Sara Cargnelli – utilizzandone e provandone i servizi forniti, dalla palestra alla spa e i vari ristoranti".