In giro per la città con coltelli e droga

È finita con il sequestro dell’auto e con una denuncia per porto abusivo d’arma e detenzione di stupefacenti, nonché per guida senza patente, l’avventura di due malintenzionati fermati dalla Polizia locale, durante l’intensa attività di controllo di questi giorni. A finire nei guai sono stati due cittadini svizzeri di origine marocchina a bordo di una Ford Mondeo con targa svizzera. Transitavano a Riccione Alba, quando sono stati fermati dagli agenti in piazzale Azzarita. Uno di loro nascondeva tra le gambe un coltello serramanico, che all’alt delle divise ha tentato inutilmente di nascondere. Al suo fianco un uomo in possesso di un altro coltello e di un tirapugni. Rinvenuta pure una modica quantità di sostanza stupefacente. Ad appesantire la situazione è stata la patente svizzera fornita dal conducente, di fatto risultata falsa. Grazie al supporto fornito dell’Arma dei Carabinieri, la Polizia locale ha proceduto al foto segnalamento. Sempre con una denuncia, è finita l’abbuffata di uno scroccone. Gli uomini guidati dalla comandante Isotta Macini hanno identificato un italiano che in un pubblico esercizio, in pieno centro, dopo aver gozzovigliato in abbondanza, all’eccesso, non ha pagato il conto, così il gestore è stato costretto a chiamare la Polizia locale in servizio a pochi passi. Non è stato semplice evitare ulteriori criticità con il resto della clientela. Accompagnato fuori dal locale per gli accertamenti di rito, l’approfittatore è stato denunciato per oltraggio e resistenza a pubblico ufficiale e ubriachezza molesta.

Incessanti i controlli pure in spiaggia, dove sono scattati più verbali, due per commercio abusivo senza titoli commesso da due bengalesi, e altri quattro per due donne senegalesi e altre due cinesi che, in violazione dell’ordinanza balneare, sono state colte mentre svolgevano attività abusiva di acconciatrici e massaggiatrici sul demanio marittimo, senza titoli abilitativi. Il lavoro del comando di viale Empoli procede a 360 gradi anche sul fronte della sicurezza stradale, tanto più che l’estate, come succede un po’ ovunque, gli incidenti aumentano con la circolazione dei veicoli a due ruote, maggiormente soggetti a sinistri. A questo si aggiunge il crescente fenomeno caratterizzato dall’uso di documenti falsi per la guida che non sfugge all’occhio attento degli agenti, che anche in questo fine settimana hanno denunciato a piede libero un ucraino che girava con falsa patente di guida.

Nives Concolino