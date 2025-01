Incendio di Capodanno. Fiamme in un condominio, una residente intossicata

L’altra sera, pochi minuti dopo la mezzanotte, un incendio ha scosso la tranquilla zona Lagomaggio, in via Serra, coinvolgendo un condominio. Le fiamme, partite dagli ingressi di due appartamenti, hanno rapidamente attirato l’attenzione dei residenti, che hanno immediatamente allertato i vigili del fuoco e i carabinieri. La tempestività dell’intervento ha impedito che il rogo si propagasse ulteriormente all’interno delle abitazioni.

Secondo le prime ricostruzioni, le fiamme hanno avvolto le porte d’ingresso di due appartamenti, ma grazie all’intervento rapido dei pompieri, il fuoco è stato domato prima che si diffondesse ai locali interni. Tuttavia, il fumo generato dall’incendio ha avuto conseguenze per almeno una persona: una residente dello stabile ha subito una lieve intossicazione ed è stata trasportata al pronto soccorso dal personale sanitario del 118. Fortunatamente, dopo essere stata visitata, la donna è stata dimessa con una prognosi di due giorni.

Le cause del rogo rimangono ancora sconosciute, e le autorità stanno conducendo accertamenti per chiarire l’esatta dinamica dell’incidente. L’ipotesi più plausibile, al momento, è quella di un incidente domestico, ma non si escludono altre possibilità. Gli uomini dell’Arma, insieme ai vigili del fuoco, stanno lavorando per raccogliere elementi utili a comprendere l’origine delle fiamme.

L’incendio ha creato momenti di grande tensione tra i residenti del condominio e dell’intera area circostante. "Abbiamo sentito odore di bruciato e visto il fumo entrare nel vano scala. È stato spaventoso", ha raccontato un vicino di casa. Grazie all’efficacia dei soccorsi, la situazione è stata messa sotto controllo in tempi relativamente brevi, evitando danni più gravi alle abitazioni o ulteriori rischi per le persone.

Il rogo di via Serra ha riportato l’attenzione sull’importanza della prevenzione incendi e sull’urgenza di adottare misure adeguate per garantire la sicurezza degli edifici, specialmente durante il periodo delle festività, quando l’uso di luci e decorazioni natalizie aumenta il rischio di incidenti.