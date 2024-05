Incetta di medaglie per l’Smk

Trasferta iridata del taekwondo Smk Cattolica al torneo nazionale di Fiano Romano, andato in scena lo scorso fine settimana. Una competizione di grande prestigio per il mondo del takewondo giovanile che ha coinvolto complessivamente 35 società partecipanti e quasi 600 atleti iscritti. Ancora una volta, gli atleti guidati dal maestro Roberto Barzetti, si sono distinti andando a podio nella gara di technical portando a casa medaglie e ottimi piazzamenti. Gradino più alto del podio per Matteo Lombardi (cintura rossa) e Gaia Barzetti (cintura nera). Medaglia d’oro anche per Leandro Kallcishta (cintura gialla), Luca Rotundo (cintura nera). Buonissimi risultati per Alessandro Lombardi (cintura rossa), secondo classificato, Alessia Barzetti (cintura nera), quarta classificata, Alfonso Uguccioni (cintura nera), quarto classificato, Elion Tufa (cintura blu), secondo classificato. Nella gara di sparring si sono messi in evidenza Leandro Kallcishta, primo classificato, Gabriele Mariani (cintura verde), secondo classificato, e Ahmed Mullaj (cintura rossa), terzo classificato. Ancora una volta una trasferta positiva per i giovani atleti dell’Smk Cattolica, che vedono così premiati gli sforzi compiuti durante la preparazione.