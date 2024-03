La Cna intitola una sala allo storico segretario Gessi

È stata intitolata ad Odoardo Gessi, storico segretario Cna di Cattolica e San Giovanni recentemente scomparso, la sala riunioni della nuova sede di Cna Cattolica-San Giovanni in Marignano in zona stadio. "Un passaggio molto sentito, carico di significati e voluto da tutta la Cna rappresentata dal direttore Davide Ortalli, dal presidente Mirco Galeazzi, i direttivi del territorio e tanti colleghi – spiega l’associazione – che insieme a Daniele Morelli, sindaco di San Giovanni in Marignano, e Franca Foronchi, sindaca di Cattolica, hanno ricordato la figura di Odoardo Gessi". Ed ancora: "Odoardo ci ha trasmesso grande senso di appartenenza a Cna ed in generale alla comunità di cui ha fatto parte, spendendosi costantemente per essa – ha commentato Davide Ortalli – Essere qui con la moglie Franca e la figlia Alice per intitolare questo luogo per noi così importante rappresenta la volontà di raccogliere il testimone che ci ha passato ‘Odo’ attraverso quel suo fare generoso sempre rispettoso delle persone".