La Formula E sfreccia a Misano: "Grande spettacolo in pista e fuori. Ammireremo le auto del futuro"

Emozioni e divertimento a emissioni zero. Arriva la Formula E al Misano world circuit. Due giorni, sabato e domenica, da vivere tra pista e paddock. "Ci sarà da divertirsi", assicura Davide Valsecchi, ex pilota e oggi commentatore. A Misano gli organizzatori attendono 30mila persone nella due giorni. "Quelli della Formula E sono bravi a organizzare grandi eventi come questo e trattano il pubblico in modo ‘dolce’. Basta vedere la politica che hanno fatto per i biglietti: a prezzi contenuti si può accedere al Fan village nel paddock e al prato per vedere la gara. Sarà un bello spettacolo da vivere anche per intere famiglie".

A Misano si correrà in pista e non su un circuito cittadino, come da tradizione della Formula E. Cosa cambierà?

"Vedremo, ma potrebbe anche aumentare lo spettacolo. Sui circuiti cittadini sorpassare è molto difficile, in pista cambiano tante cose. Gli organizzatori della Formula E sanno ciò che fanno, ed anche al circuito hanno dimostrato fino a oggi di sapere fare le cose per bene".

Macchine da 470 cavalli e 322 chilometri orari di velocità massima. Dove vuole arrivare la Formula E?

"Il livello si sta alzando, non solo per le vetture. Oggi abbiamo una nuova generazione di piloti che promette di far davvero divertire. E poi abbiamo i colossi dell’auto che hanno deciso di accettare la sfida di questa competizione. Ce ne sono tanti, da Porsche a Mclaren a Maserati, e così via. È stato adeguato il tracciato per consentire alle vetture di poter gareggiare al meglio. Nelle prime 5 gare hanno vinto 5 piloti diversi di altrettanti team. La competizione non manca di certo".

È questo il futuro delle competizioni?

"Il livello tecnologico è alla sua massima espressione. Si guarda al futuro. Si parla tanto di auto elettriche e ormai quando si pensa a un acquisto le nuove tecnologie sono entrate nella nostra quotidianità. Quelli della Formula E hanno anticipato tutti, e si vedono i frutti. Oggi la Formula 1 cerca soluzioni che vanno in questa direzione. Vediamo, per il momento godiamoci la Formula E".

Come si vive una gara così ’elettrizzante’?

"Oltre alla pista ci sarà tanto da divertirsi. Come accade con la Formula E in altre tappe, le case automobilistiche portano le ultime novità. Ci sarà tanto da vedere e da vivere nel Fan village. Un’offerta pensata per tutti, incluse le famiglie che possono vivere assieme questo momento".

Il tutto a emissioni zero.

"Esatto. L’aspetto green è importante e va ricordato".

Andrea Oliva