La guardia medica resta decentrata

La guardia medica estiva resterà in via Carducci, in zona Piazzale delle Nazioni, a Nord della zona a mare, dove è stata collocata l’anno scorso, in via sperimentale in seguito ai lavori sul lungomare Rasi Spinelli. "Tale soluzione decentrata è piaciuta a turisti, operatori sanitari ed operatori turistici – conferma l’assessore alla Sanità Nicola Romeo – dunque tale scelta resta confermata anche per i nuovi locali scelti dal Comune di Cattolica. Una collocazione nuova ma funzionale anche al quartiere turistico che vede molti grandi hotel proprio dislocati a Nord della città. D’altronde anche per la realizzazione del nuovo lungomare Rasi Spinelli non c’è possibilità al momento di riportare tale servizio in zona a mare, nella ubicazione generale. Ma siamo ottimisti anche per il futuro, considerando che gli ottimi riscontri ricevuti nel 2023".