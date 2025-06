La legione di St. Lemc scende in pista

Una legione in pista al Misano world circuit. La Legion of St. Michael Lemc, è arrivata nel weekend scorso a Misano. E’ stata una giornata di motori, memoria e fratellanza in autodromo. I membri della Legion of St. Michael Law Enforcement Motorcycle Club – Italy, stanno facendo un tour per luoghi simbolici del Paese. Accolti dal sindaco Fabrizio Piccioni, i motociclisti (tutti appartenenti alle Forze armate e alle Forze dell’ordine, in servizio o in congedo) hanno visitato il Misano World Circuit Marco Simoncelli.