La lezione dei Maestri del lavoro

Ci sono giornate che non si dimenticano mai, come quella passata con i Maestri del lavoro Maurizio ed Enzo. Abbiamo imparato che il lavoro ci deve piacere e soddisfare, ma ci dobbiamo anche saper adattare in base alle richieste del momento e sfruttare i nostri talenti al meglio. Il lavoro a volte è una scelta personale e realizza un proprio sogno, altre volte nasce da esigenze diverse, ma non c’è un lavoro più importante tra tutti: lo spazzino e il dottore hanno entrambi un grande valore e pari dignità come ben ci ricorda l’articolo 4 della nostra Costituzione. Il lavoro è anche un dovere: serve a procurare il sostentamento per sé e per la propria famiglia e contribuisce al miglioramento della società. Per essere soddisfatti nel lavoro bisogna avere autostima, determinazione e tenacia, valori da coltivare fin da piccoli. Spesso capita di sentirsi poco apprezzati e pensare che non si possa raggiungere l’obiettivo posto, perdendo così l’opportunità di realizzarsi. Sbagliare si può, ma occorre stare in guardia a non sprecare occasioni importanti perché l’apparenza inganna. Ringraziamo i Maestri per averci spiegato tutto questo.

Maria Giulia Baschetti

e Serena Tosi 2 C