La nuova vita dell’Ecu "Disco e maxi piscina, così riporteremo la movida in collina"

di Manuel Spadazzi

C’è la voglia di "riportare il divertimento sulle colline di Rimini". E c’è un piano di investimento importante, da milioni di euro, che "prevede la completa ristrutturazione dell’edificio e, se la Soprintendenza lo consentirà, anche la realizzazione di una maxi piscina". Sogna in grande Maurizio Bronzetti, che insieme al figlio Federico gestisce diversi stabilimenti balneari (tra cui il Turquoise e il Tortuga) e vari hotel e locali, compreso lo storico Nettuno. Bronzetti ora ha messo le mani anche sull’ex discoteca Ecu. È stato l’imprenditore riminese a comprare all’asta il locale, alla fine di luglio, al prezzo di 574mila euro. Non ci sono stati altri rilanci successivi nei successivi 10 giorni (il termine previsto per legge) e per Bronzetti è arrivata l’aggiudicazione definitiva. Ieri l’imprenditore era già al lavoro nel locale per procedere coi primi interventi di pulizia.

Che progetti per l’Ecu? Riaprirà come discoteca?

"Il nostro progetto è più ampio. Manterremo la licenza di ballo e faremo sicuramente anche serate come discoteca, in inverno e in estate. Il locale si chiamerà Villa Ecu, lo riporteremo alle origini, quando nel 1961 aprì come dancing e ristorante. Ecco: faremo ristorazione, grandi eventi, ma anche feste e ricevimenti e riporteremo la movida sulle colline di Rimini, da dove è completamente sparita".

Non è un bel momento, per le discoteche.

"Ma a Riccione e Misano i locali in collina funzionano ancora. Rimini negli ultimi anni ha puntato molto sull’intrattenimento sulla spiaggia, noi stessi facciamo gli eventi al Turquoise e al Tortuga. Ma non si può fermare tutto alle serate nei chiringuito. C’è ancora spazio per belle serate in collina, come accadeva al Paradiso o allo stesso Ecu. Ho una certa esperienza nel settore: ho iniziato negli anni ’90, con l’allora discoteca Mito latino a Bellaria".

E adesso torna in pista.

"Sì, finalmente. Io e il compianto Luigi Pritelli (patron di tanti locali, morto nel 2021, ndr) lo puntavamo da anni, avevamo elaborato insieme il progetto di riqualificazione e gestione. E quando purtroppo Luigi è venuto a mancare, ho deciso di andare avanti comunque. Ho atteso il momento giusto per fare l’offerta, è andata bene".

Quando riaprirà?

"Presto per dirlo. Ora siamo impegnati nei lavori di pulizia, elimineremo alcune strutture fatiscenti poi inizieremo la riqualificazione dell’immobile. Se ci sarà concesso costruiremo anche una grande piscina".