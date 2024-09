La Posada di Rivabella cambia gestione: una nuova famiglia a capo dello storico ristorante

Rimini, 5 settembre 2024 – Una delle più storiche attività di ristorazione del territorio riminese cambia il percorso della sua storia. Dopo che la famiglia Bucci ha guidato ‘La Posada’ per oltre 43 anni, si è ufficialmente concluso il passaggio di proprietà alla famiglia Rinaldi, anch’essa nota sul territorio per una lunga e rinomata tradizione imprenditoriale nel settore della gastronomia e dell’intrattenimento.

Si chiude così una lunga pagina di storia. ‘La Posada’ di Rivabella è stata fondata nel 1981 dalla famiglia Bucci che, da quell’anno, ne aveva sempre mantenuto saldamente il controllo, trasformando un minuscolo locale a conduzione familiare in uno dei poli gastronomici più amati del territorio.

L’azienda, infatti, nata come un piccolo ristorante locale specializzato nella tradizionale cucina romagnola, con la famiglia Bucci è cresciuta anno dopo anno, pur mantenendo intatti i valori e la filosofia delle origini.

Il passaggio di testimone e il futuro del ristorante

“È con un mix di emozione e orgoglio – ha dichiarato la famiglia Bucci durante la cerimonia di passaggio di proprietà i primi di settembre – che annunciamo la cessione della nostra azienda alla famiglia Rinaldi. Dopo oltre 43 anni di gestione abbiamo deciso che era giunto il momento di passare il testimone a una famiglia che condividesse i nostri stessi valori e che potesse garantire un futuro luminoso alla nostra amata impresa”.

La famiglia Rinaldi, da parte sua, ha espresso “grande soddisfazione” per l’accordo raggiunto: “Per noi – ha dichiarato Cristina Rinaldi – è un vero onore poter continuare la tradizione iniziata dai Bucci. Il nostro obiettivo sarà quello di preservare l’eredità di eccellenza che questa azienda rappresenta, portando allo stesso tempo nuove idee e strategie per affrontare le tante sfide del futuro”.

Riguardo l’identità e l’organizzazione interna de ‘La Posada’: “La nostra priorità – ha sottolineato la famiglia Bucci – è stata quella di assicurare una transizione senza intoppi, mantenendo inalterata la fiducia che i nostri partner hanno riposto in noi per decenni. La famiglia Rinaldi ha dimostrato in passato di saper innovare mantenendo vivo il rispetto per il passato e siamo fiduciosi che saprà fare altrettanto in questa acquisizione”.