La Rimini del rock’n’roll, i meravigliosi anni dell’ottimismo

Un ritorno nella Romagna degli anni ’50 con "La Rimini del rock’n’roll. Gli anni dell’ottimismo". Un racconto che intreccia il suo filo rosso tra la musica rock ed uno spaccato di vita che fa da cronaca ad un’epoca che ormai non c’è più, con i suoi vizi e le sue virtù. Appuntamento a sabato alle 17 alla biblioteca Gambalunga per presentare il libro di Giuseppe Ruggeri (Panozzo Editore). Un salto indietro nel tempo a quando nelle vetrine dei negozi facevano bella mostra le prime chitarre elettriche e alla pizzeria del Secolo un avveniristico juke-box attraeva ogni giorno decine di ragazzi e ragazze con il suono dei suoi vinili. Erano i primi effetti di un vento giovanile proveniente dall’America e in grado di scatenare l’entusiasmo degli adolescenti della Riviera. Sulla scia di Elvis e di Bill Haley iniziarono a formarsi i primi complessi musicali del circondario, ma fu subito una band a rubare la scena: i leggendari King’s Stars. Nella sua opera, Oreste Ruggeri, pianista del gruppo, ripercorre quegli anni magici, rievocando i locali notturni dell’epoca, le varie edizioni del Festival della Canzone Studentesca, i veglioni dei licei e tanto altro. Il racconto musicale fa da sfondo per descrivere la Rimini anni ’50 e i suoi protagonisti, come Carlo Alberto Rossi e suoi incontri. Le jam sessions con Celentano e il debutto al Whisky Juke Box di una giovanissima Mia Martini. Il racconto di un’Italia spensierata e ottimista che iniziava a conoscere il primo benessere economico a suon di elettrodomestici americani, pellicole western, utilitarie torinesi e soprattutto al ritmo di rock’n’roll. A presentare il libro insieme all’autore sarà presente Giuseppe Guarino, presidente dell’associazione Risuona Rimini.

Federico Tommasini