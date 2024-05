La Riviera è d’oro con gli Europei: "Un affare da 20 milioni di euro"

Partenza con il botto per il turismo a maggio, che si annuncia in grande spolvero per la Riviera. Spiaggia presa d’assalto durante l’ultimo weekend, ma è andata bene anche nei musei (leggi l’articolo sotto). Ma a segnare un eurogol è stata la Fiera, dove il 36esimo campionato europeo di ginnastica artistica maschile e femminile, iniziato il 24 aprile e terminato l’altro ieri, ha chiuso con grandi numeri, sia di partecipazione che a livello di indotto turistico. Un evento, quello degli Europei, che ha regalato a Rimini anche grande visibilità sui media. "Sono state 15mila le presenze turistiche complessive legate ad atleti e staff nelle due settimane di svolgimento – gongola Marco Borroni, del comitato organizzatore – Numeri a cui vanno aggiunti oltre 30mila spettatori nell’Arena nei 9 giorni di gare aperte. Un flusso molto alto che, negli ultimi due giorni nei quali si sono concluse le sfide femminili, sabato e domenica, ha registrato il tutto esaurito". Nell’Arena allestita in Fiera si si sono esibiti a turno 300 atleti davanti a 4mila spettatori paganti (in quest’ultimo weekend tanti non hanno trovato posto), 90 tra giornalisti e addetti stampa internazionali e un migliaio di persone degli staff. In gara a Rimini atleti da 39 Paesi: mancavano solo Russia e Bielorussia. Oltre al palco principale, l’Arena, sono stati allestite aree per il warm up, ovvero il riscaldamento nel padiglione gemello a quello aperto al pubblico, lo spazio hospitality, con sale e servizi, il grande villaggio degli sportivi. Complessivamente 32mila i metri quadrati di superficie occupati dall’evento, "l’equivalente di tre palazzetti dello sport – aggiunge Borroni – Abbiamo avuto 30 ore di dirette televisive in 27 nazioni. In Italia il palinsesto della Rai ha ottenuto share importanti, più alti che nelle precedenti occasioni". La realizzazione degli Europei, in collaborazione con la Federazione di ginnatsica, è stata curata da 4 società: Sport Expo Events, Sg Plus di Parma, Esatour, Pesaro Gym. "Il costo di produzione – continua Borroni – è stato di 2,5 milioni di euro. Per un indotto sul territorio di oltre 20 milioni".

In attesa del primo ‘sbarco’ dei turisti tedeschi attesi con la Pentecoste, che inizia il 19 maggio, domani sempre alla Fiera va in scena (fino a venerdì) Macfrut. Si annuncia un’edizione record con 1.400 espositori, di cui il 40 per cento dall’estero. Al taglio del nastro è atteso il ministro Lollobrigida. Insieme agli eventi sportivi, ai tour enograstronomici e alla scoperta della Rimini storica e artistica – sempre più gettonata da turisti esteri e non – a maggio saranno fiere e congressi a portare ospiti in Riviera. In cartellone tra l’altro Expodental meeting, il convegno di cardiologia di Amt, i veterinari di Scivac, il torneo internazionale di pallamano in spiaggia. Sarà un crescendo fino a Riminiwellness, dal 30 maggio fino al 2 giugno, con l’avvio ufficiale della stagione balneare.

Mario Gradara