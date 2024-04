La Service web cerca educatori per i centri estivi

La cooperativa sociale Service web di Rimini seleziona 4 istruttori sportivi e 7 educatori professionali, con esperienza e in possesso dei titoli di studio attinenti, da occupare presso centro estivi per bambini e ragazzi ubicati nel territorio di Rimini. L’assunzione sarà a tempo determinato e precisamente dal 10 giugno al 30 agosto. Il lavoro si svolgerà con orario a tempo parziale su turni (dalle 8 alle 14 oppure dalle 9 alle 16). Gli annunci, rivolti ad ambosessi, sono pubblicati nella sezione ‘Offerte di lavoro stagionali’ del portale regionale ‘Lavoro per te’. Per candidarsi si può inviare il proprio curriculum direttamente all’indirizzo mail della cooperativa Service Web (centriestivi@cooperativaserviceweb.it). Si ricorda che nella sezione riservata al lavoro stagionale sono presenti numerose offerte per diverse qualifiche e località.