La Titanica celebra il Tour

Un’edizione speciale per celebrare il Tour de France. Torna La Titanica, la ciclostorica non competitiva che si terrà il 15 e 16 giugno, organizzata dalla associazione sportiva Virtusbike. L’evento, settima tappa del Giro d’Italia d’epoca, è giunto alla sua terza edizione e assume quest’anno un valore particolare, in quanto celebrerà il passaggio del Tour de France nella Repubblica di San Marino. La Titanica è aperta a ciclisti di tutti i livelli che possono scegliere tra tre percorsi di diversa difficoltà. Il ‘Titanico’, con i suoi 77 chilometri di cui ben 30 su strade bianche è il più impegnativo. Il percorso medio è il ’Donna Felicissima’: 65 chilometri di media difficoltà, adatto a ciclisti con un discreto livello di allenamento. Grande novità di quest’anno è il nuovo ‘Arengo’, un percorso di 40 chilomeri adatto a tutti, anche ai ciclisti meno esperti. Enogastronomia ed eventi collaterali lungo i percorsi, nei ristori e all’arrivo, i partecipanti potranno degustare prodotti tipici locali. Un ricco programma di eventi collaterali animerà il weekend, con mercatini vintage, il viaggio sul treno bianco azzurro, la serata ‘Pedali, storie e sapori’ con cena ciclistica, ospiti e animazione, e per gli accompagnatori, visite guidate. Tra le novità di questa edizione, una mostra di biciclette e cimeli d’epoca a Palazzo Graziani.