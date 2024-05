La visita del generale Figliuolo. Mura malatestiane e frane pronti sette milioni di euro

Le mura di Santarcangelo a rischio e le frane a Coriano. Ieri mattina il generale Figliuolo, a capo della struttura commissariale straordinaria per l’alluvione, è tornato nel riminese per fare il punto su quanto è stato fatto e su quanto resta da fare. Un’occasione per quantificare l’ammontare dei lavori da appaltare nei soli due comuni: circa sette milioni di euro sommando gli oltre due milioni destinati a Santarcangelo e i cinque a Coriano.

Il generale è arrivato nella città dei teatri di primo mattino. Ad attenderlo c’erano il presidente della Provincia, Jamil Sadegholvaad, i sindaci di Santarcangelo di Romagna, Alice Parma, e di Coriano, Gianluca Ugolini, la consigliera regionale Nadia Rossi e il consigliere provinciale Daniele Morelli.

"A Santarcangelo – ha spiegato il generale - è emersa una grossa infiltrazione tra le mura malatestiane e la strada che va verso il centro storico. Sono già stati abbattuti pini pericolanti e questo ha creato una sorta di caverna che ha mostrato l’area sottostante caratterizzata da detriti. Ora si tratta di valutare bene i movimenti da fare. Ci sono geologi che ci stanno lavorando e un primo intervento di 300mila euro servirà a mettere in sicurezza l’area”. I lavori anticiperanno il vero e proprio cantiere “per mettere in sicurezza tutte le mura con intervento già finanziato di 2 milioni di euro".

La visita è proseguita a Coriano, in via Moreta a Ospedaletto. E’ qui che dovrà partire uno dei cantieri di messa in sicurezza del territorio. "In questo fosso vengono incanalate acque meteoriche e l’alluvione ha dimostrato che non è dimensionato per eventi estremi. Sarà allargato e fatto arrivare fino al fiume. L’intervento rientra già nel perimetro finanziario dell’ordinanza commissariale" attesa nelle prossime settimane. "Nei prossimi giorni anticiperò con una lettera ai Comuni tutti gli interventi rientranti, così i municipi potranno sapere in anticipo su cosa possono operare".

Coriano nell’ultimo anno è diventato un caso politico con lo scontro tra amministrazione e Pd sul mancato finanziamento delle opere nella prima ordinanza. Un botta e risposta che anche ieri ha tenuto banco. "La struttura commissariale, che possiede fin dai giorni immediatamente successivi all’alluvione tutta la documentazione con la conta dei danni per il comune di Coriano, è al nostro fianco – ha detto il sindaco Ugolini -. Rispetto alle risorse previste inizialmente con l’integrazione di richieste aggiuntive avremo a disposizione una somma di circa 5 milioni di euro per ripristinare i danni subiti e mettere in sicurezza, tra gli altri, oltre la frazione di Ospedaletto anche la frazione di Cavallino per alcuni movimenti franosi, e la viabilità di Cerasolo e Mulazzano".

Le opere per il territorio di Coriano saranno "nel perimetro finanziario dell’ordinanza 13 bis del Pnrr" di prossima uscita ha confermato il generale che ha concluso la visita al Museo del Sic.

Andrea Oliva