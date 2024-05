Lasersoft metticela tutta. Basta vincere e sarà B1

Mancano tre set alla promozione. Manca una vittoria, che nel corso dell’anno è arrivata spesso, quasi sempre.

Oggi però la posta in palio è enorme e la Lasersoft non vuole sbagliare. Con San Giorgio Piacentino ci si gioca l’accesso alla B1 al termine di una stagione lunga ma vissuta sempre ad alti livelli da entrambe le squadre. Via al match alle 19 (dirigono Gentile e Taucer), l’impianto è quello casalingo delle Fontanelle, dove le ragazze riccionesi avranno l’opportunità di sentire da vicino il calore dei tifosi.

Si parte dalla vittoria al tie-break della Lasersoft, che in trasferta era partita sotto ma è riuscita a rimontare fino a vincere un quinto set vissuto sui dettagli (17-15).

"Mi aspetto sicuramente un’altra battaglia nel senso sportivo del termine – dice l’allenatore Michele Piraccini -. È vero che abbiamo vinto in casa loro davanti al loro pubblico, che si è dimostrato molto corretto, ma questo non ci fa dormire sonni tranquilli. Da parte nostra cercheremo di sfruttare al meglio il fattore campo, cercando di essere aggressive fin da subito in tutti i fondamentali. Il fatto di giocare in casa davanti al nostro pubblico ci può dare un piccolo vantaggio ma San Giorgio si è dimostrata, come poi ci aspettavamo, squadra molto forte tecnicamente e preparata, quindi le possibilità di vittoria sono al 50%. Sicuramente sarà un bello spettacolo".

Un successo vorrebbe dire promozione in B1, mentre con una sconfitta al tie-break si andrebbe al golden set. Se invece San Giorgio Piacentino dovesse imporsi per 3-0 o 3-1, la Lasersoft avrebbe il paracadute della sfida con la vincente del turno delle seconde classificate dei gironi E ed F, San Damaso e Battistelli BluVolley Pesaro (3-1 per le modenesi all’andata). L’obiettivo della Lasersoft sarà contenere il più possibile Camurri, arrivata a quota 26 nel match d’andata.

Dietro di lei occhio alle potenzialità di Cossali (16) e Gilioli (13). Più distribuite, fin qui, le responsabilità offensive per la truppa di Piraccini, che all’andata ha avuto una Tallevi da 19, ma con Spadoni (14), Ricci (12) e Gabellini (10) subito dietro.

l. z.