Laura, casalinga di ‘professione’ e in tv

Presto tornerà a fare la casalinga, perché "a fine mese mi scade il contratto". Ed è proprio il ruolo di una casalinga, "una casalinga cattivissima, una vera hater" affidato a Laura Caminati, che torna così in televisione per la nuova edizione della serie rivelazione Studio Battaglia, in onda da stasera su RaiUno. La Caminati ha una storia bellissima: ha iniziato a studiare recitazione quando era già moglie e madre di due figli, intorno ai 40 anni, e nel 2016 ha cominciato a seguire i corsi dell’accademia ‘La valigia dell’attore’ di Santarcangelo di Samuele Sbrighi. Grazie a Sbrighi ha cominciato a lavorare in tivù e al cinema, ottenendo diverse parti, tra cui quelle per L’allieva e Tutto liscio.

Ora il ritorno sul piccolo schermo per la nuova stagione di Studio Battaglia, la serie con Barbara Boboluva e Lunetta Savino. "Abbiamo girato lo scorso aprile, a Milano. Come mi hanno scelta? Maria Vittoria Grimaudo, agente di tanti attori e attrici, segue da diversi anni ‘La valigia dell’attore’ in cerca di nuovi talenti. Ci siamo conosciute a Santarcangelo, da tempo è anche la mia agente. Mi ha proposto di candidarmi al ruolo di questa casalinga hater che cercavano per una puntata di Studio Battaglia, ho mandato un filmato con il mio provino e mi hanno scelto. È stato bellissimo".

La Caminati, che vive a Santarcangelo con la famiglia, non vede l’ora di rivedersi in tivù. E intanto ringrazia Sbrighi. "Non era scontato riuscire a creare in una realtà piccola come Santarcangelo un centro così importante e referenziato per la recitazione".