Laura Pausini raddoppia: seconda data a Rimini

Si arricchisce di una nuova data l’agenda italiana del Laura Pausini World Tour: raddoppia infatti l’appuntamento di Rimini, sabato 9 dicembre (era già in programma il concerto dell’8). Il ‘World Tour 20232024’ – organizzato e prodotto da Friends & Partners – dopo un’anteprima estiva che si terrà in Piazza San Marco a Venezia (30 giugno-1 e 2 luglio) e a Plaza de España a Siviglia (21-22 luglio), prenderà il via proprio da Rimini, per proseguire nel resto d’Italia e continuare poi in Europa e in America Latina per concludersi negli Stati Uniti. Info biglietti: www.friendsandpartners.it.

Per Rimini, dunque, il 2023 sarà l’anno dei grandi concerti, con Gianni Morandi che ha già deliziato i suoi fan, con Vasco Rossi che si esibirà allo stadio Romeo Neri (1 e 2 giugno) e con protagonisti del calibro di Biagio Antonacci (13 maggio), Giorgia (16 dicembre) e la stessa Laura Pausini che si esibiranno all’Rds Stadium. Continuano intanto i festeggiamenti per i 30 anni di carriera della cantante romagnola, partiti lo scorso 27 febbraio da New York con una maratona di 24 ore da record e l’annuncio di un tour mondiale, con la ristampa su vinile colorato in edizione limitata e numerata di tutti i suoi album in studio. Aperto il pre-order dei primi 3 vinili.