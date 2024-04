L’ex casello diventa rifugio per clochard

Al via a Santarcangelo i lavori di ristrutturazione dei due caselli dell’ex ferrovia Santarcangelo-Urbino acquisiti dall’amministrazione, e destinati a scopi sociali. L’intervento per quello di via Rughi (spesa totale di 533mila euro, in buona parte finanziata da fondi Pnrr) servirà a trasformare l’edificio in una struttura per persone disabili. A fine mese partiranno anche i lavori per l’ex casello di via Celletta dell’Olio (costo 507mila euro). Una volta completata, la struttura ospiterà persone senza fissa dimora, in situazioni di povertà estrema. Non sarà solo un tetto sicuro per loro: gli ospiti saranno accompagnati in un percorso di reinserimento sociale e lavorativo.