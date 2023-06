L’ex colonia all’asta "La Murri in vendita nel giro di pochi mesi" Serviranno 10 milioni

di Manuel Spadazzi

E’ una ferita aperta nel cuore di Bellariva. Condannata da anni al degrado e all’abbandono, dopo che è fallito il progetto di riqualificarla. Ma anche per la Murri finalmente la rinascita appare più vicina. Dopo la Bolognese, comprata un anno fa da Orfeo Bianchi e Linda Gemmani, tra alcuni mesi anche l’ex colonia di Bellariva finirà all’asta. A confermarlo è Saul Bazzotti, curatore fallimentare della ’Rimini & Rimini’, la società (fallita nel 2015) che vantava i diritti di superficie sulla Murri, dove avrebbe dovuto realizzare un grande parco commerciale e dell’intrattenimento.

"Abbiamo dato un incarico per la perizia per la stima del valore dell’immobile – spiega Bazzotti – Ultimata la perizia, si avvierà la procedura per la messa all’asta della Murri. Difficile adesso dire quando l’ex colonia verrà messa in vendita, ma credo che entro la fine di quest’anno o al più tardi all’inizio del 2024 ci sarà la prima asta". Bazzotti non si sbottona sul prezzo a cui la Murri potrebbe finire in vendita, ma il valore stimato dovrebbe aggirarsi tra gli 8 e i 10 milioni di euro, secondo le precedenti perizie fatte sull’immobile. E con la vendita all’asta, si vedrà se gli interessamenti avvenuti in questi anni per la Murri si concretizzeranno con un’offerta.

I potenziali compratori, per l’ex colonia di Bellariva, non mancano di certo. "Abbiamo incontrato e avuto contatti con vari investitori e gruppi interessati all’acquisto della Murri, in questi anni e anche negli ultimi mesi – conferma dello stesso curatore fallimentare – L’interesse c’è, di proposte ’ufficiali’ non ne sono ancora arrivate. Si attende che la Murri venga messa all’asta". Ma è noto che da tempo, tra i potenziali interessati all’ex colonia di Bellariva, ci sia anche un fondo spagnolo pronto a investire per fare della Murri un ’parco’ commerciale vista mare, con bar, ristoranti, negozi di moda. Il gruppo è pronto a mettere parecchi milioni per riqualificare la Murri. Nei rumors circolati, si è parlato di un investimento di 50 milioni di euro.

Quel che è certo è che il fondo spagnolo, negli ultimi mesi, ha intensificato i contatti sia con il curatore fallimentare sia con Palazzo Garampi. Al Comune è stato già presentato anche un primo progetto, che prevede all’interno dell’ex colonia una galleria commerciale con locali e negozi di lusso. Una sorata di outlet vista mare. Un progetto che ricalca – almeno in parte – quello con cui ’Rimini & Rimini’ aveva ottenuto dal Comune (tramite le varie convenzioni stipulate tra il 1991 e il 2011) il diritto di superficie della Murri per 90 anni.

È un progetto che piace all’amministrazione, quello presentato dagli spagnoli. E che viene ritenuto adeguato per la riqualificazione dell’ex colonia. Ci sarà da risolvere il tema dei vincoli paesaggistici e architettonici, ma il confronto avviato tra la Regione, il Comune e la Soprintendenza sul tema delle riconversione delle ex colonie marine fa presagire che una soluzione si possa trovare. Ma gli spagnoli non sono gli unici interessati alla Murri. "Ci sono vari gruppi che si sono fatti avanti", dice Bazzotti. E dopo che il Tar, un anno fa, ha scritto la parola fine al contenzioso sulla Murri (il curatore fallimentare pretendeva dal Comune un risarcimento di 7,5 milioni, negato dai giudici) ora non ci sono più nemmeno le questioni legali a ostacolare la vendita della ex colonia.