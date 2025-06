Libera sulla cessione: "Serve prudenza"

Le vicende legate alla possibile cessione di una quota di maggioranza di Banca di San Marino e le dinamiche all’interno dell’Assemblea dei soci dell’Ente Cassa di Faetano continuano a generare notevole attenzione sul Titano. Sulla questione ha preso la parola anche Libera. "Innanzitutto – dicono dal partito di maggioranza – crediamo necessario ribadire come i dati del bilancio di Banca di San Marino, recentemente approvato, siano più che incoraggianti e delineino una fotografia di un istituto in buona salute. È quindi importante rassicurare i depositanti preoccupati per le notizie fatte circolare da chi vuole accelerare decisioni". Proprio per questi motivi "riteniamo che il tema della cessione della quota di maggioranza debba essere affrontato con la necessaria calma, approfondendo le varie ipotesi che possono configurarsi per poi scegliere la più vantaggiosa".