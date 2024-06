L’impresa: con il sup dalla Croazia a Bellaria: "Coinvolgeremo tanti ragazzi, anche disabili"

L’estate a Bellaria si inaugura sotto le stelle con una pagaiata di 12 miglia sui sup. Già, proprio quegli stand up paddle che stanno attirando l’attenzione in città e non solo, con la possibilità di viaggiare in piedi sulla tavola da surf. Con l’organizzazione della Italian sup league, società bellariese campione d’Italia a squadre, si partirà stasera alle 20 dal porto canale di Bellaria Igea Marina, nel quale si rientrerà a mezzanotte. La pagaiata notturna è il prologo a un progetto più ampio, che deve ancora essere calendarizzato ma che prevede addirittura la traversata dell’Adriatico, da Pola (in Croazia) a Bellaria. Il progetto, chiamato OltreSup, prevede di percorrere le 73 miglia marine che separano le due coste (quasi 136 chilometri) proprio sulle tavole stand up paddle. A compiere il tragitto saranno una trentina di atleti under 18, tra alcuni disabili: saranno adeguatamente e singolarmente preparati e seguiti da barche di supporto, per garantire a tutti una traversata sicura su un percorso attentamente pianificato. Unica cosa ancora da definire, la data dell’evento: si aspettano le migliori condizioni logistiche e meteo. Il motto dell’Italian sup league è "nessuno rimane indietro" perché, attraverso lo sport, tutti i ragazzi trovino la forza per affrontare le sfide quotidiane ed esplorare il mondo.