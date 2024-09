Lo stadio diventa un caso politico: "Gestione affidata agli ‘amici’ del Pd"

Lo United Riccione che migra a Cattolica diventa un caso politico. "Diamo l’addio anche al calcio di serie D, con tanti ringraziamenti al Partito democratico" attacca Fabrizio Pullè, segretario delle civiche di opposizione. Nelle ultime settimane non sono mancati gli sfoghi di Pasquale Cassese, presidente dello United, per quanto accaduto con il bando dello stadio Nicoletti.

Riassunto delle puntate precedenti. Il Comune fa un bando per aggiudicare l’impianto offrendolo per 15 anni a patto che il concessionario investa circa 800mila euro per rifare l’antistadio e altre migliorie. Inizialmente pare che nessuno voglia partecipare, incluso lo United Riccione, vista la richiesta economica posta dal Comune. Infine si presenta la Riccione 1926, che ottiene la gestione sfruttando l’istituto giuridico dell’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti di partecipazione al bando attraverso il sostegno dell’associazione asd Polisportiva Riccione Aps. Grazie ai requisiti dell’associazione Polisportiva, la Riccione 1926 si porta a casa lo stadio. Cassese non ci sta, ne nasce un confronto con lo stesso presidente che annuncia di portare la squadra a giocare a Cattolica, al Calbi. "Lo United Riccione giocherà il campionato 2024-2025 di serie D a Cattolica – riprende Pullè –. Riccione, perde la sua squadra in serie D, anche grazie all’intelligente lavoro della giunta Angelini".

Ed è qui che il segretario fa nomi e cognomi. "Per la cronaca – prosegue Pullè – si è aggiudicata la gestione dello stadio, a seguito di bando, un consorzio composto dalla società di calcio in cui giocava l’assessore allo Sport Simone Imola, insieme a Francesco Cesarini, già capolista di una lista civica che sosteneva il candidato Pd alle elezioni comunali del 2017". Per Pullè c’entra anche "Filippo Forti, già consigliere comunale del Pd e in passato membro della segreteria Pd Riccione". Intanto sui social accade di tutto con interventi a tinte forti anche da parte dello stesso Cassese, tanto che Pullè si vede costretto a cancellare alcuni commenti. "Abbiamo fatto un bando con una procedura trasparente – ribatte l’assessore allo Sport, Simone Imola –. Abbiamo chiesto investimenti importanti che potrebbero aggirarsi su 800mila euro, per questo abbiamo chiesto come garanzie un determinato fatturato per chi si sarebbe presentato e criteri precisi sull’esperienza maturata. Si è presentato solo un soggetto, la Riccione 1926, con l’istituto dell’avvalimento. Tutto è stato chiaro". Infine "vorrei ricordare a chi oggi ci contesta che loro in otto anni non sono stati in grado di fare un investimento sugli impianti sportivi calcistici. Mentre con noi sono arrivati: il campo principale al Nicoletti, arriverà anche l’antistadio, i campi al Marano, i due campi in via dell’Artgianato e il campo a San Lorenzo".

Andrea Oliva