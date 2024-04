Luisa Biagini festeggia un secolo di vita

Saludecio ha una nuova centenaria. Lunedì presso la Casa di Riposo "Santo Amato Ronconi" di Saludecio la signora Luisa Biagini ha festeggiato questo traguardo insieme a tutti i suoi cari e alla presenza del sindaco Dilvo Polidori, di alcuni assessori e consiglieri, del Presidente della Casa di Riposo Luciano Tenti e del Parroco Don Tarcisio Giungi. "La Signora Luisa è arrivata a questa età in forma invidiabile – raccontano amici e a parenti – con una mente lucidissima e con grande capacità di sorridere ancora con gusto alla vita". Alla fine dei festeggiamenti tra fiori e targa, è stato offerto a tutti i presenti un buffet degno delle grandi occasioni, finendo con la torta dove campeggiava naturalmente il numero 100. "Ringraziamo di cuore la signora Luisa Biagini – dice l’amministrazione comunale saludecese – augurandole ogni bene e serenità". Una città Saludecio in continua espansione territoriale e turistica e che mantiene unite le radici della storia e della comunità sociale in un luogo che resta molto significativo proprio per la presenza del Santo Amato Ronconi e del suo esempio.