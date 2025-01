Lungomare Carrà osservato speciale, in arrivo 15 nuove telecamere di videosorveglianza

Per la sicurezza di Bellaria Igea Marina installate 15 nuove telecamere di videosorveglianza. Sono stati ultimati nei giorni scorsi i lavori di installazione degli ‘occhi’ elettronici multidirezionali e a triplica ottica, tra il lungomare Carrà e piazza Marcianò. "Le telecamere saranno operative entro qualche giorno, rappresentando un’implementazione sotto il profilo della vivibilità e della sicurezza dell’area – dice l’amministrazione –. L’opera costa oltre 250mila euro, 190mila finanziati dal Ministero dell’interno, nel contesto dei ‘Patti per l’attuazione per la sicurezza urbana’". Con questo intervento il comune di Bellaria supera quota 130 telecamere attive su tutto il territorio di Bellaria Igea Marina. Solo per il tratto stradale Carrà le nuove telecamere di videosorveglianza saranno una settantina, divise in una ventina di zone strategiche. Al lungomare poi si aggiungono le telecamere installate su piazzale Marcianò e su piazzale Kennedy.