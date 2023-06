Lungomare Igea, si svela il progetto

‘Progettazione partecipata e studio di fattibilità del nuovo lungomare Pinzon’: oggi alle 17,30 al Palazzo del Turismo la presentazione della ’rivoluzione a Igea Marina’, intervento da 5 milioni di euro. "Proprio mentre volgono al termine i lavori del nuovo waterfront di Bellaria – segnala l’amministrazione – con l’opera in fase di perfezionamento nell’ultimo tratto in zona Cagnona, già guardiamo al futuro, con la posa dei primi mattoni ideali di una rigenerazione analoga che intendiamo consegnare a Igea Marina". "Con quest’obiettivo, e per farci trovare pronti in vista di quel nuovo bando sui waterfront che la Regione si è detta prossima a pubblicare, già da tempo abbiamo mosso passi concreti, incaricando e realizzando un primo studio di fattibilità progettuale"

Realizzato dallo Studio La Prima Stanza, sarà illustrato "dando continuità a quell’approccio condiviso e partecipato con cui abbiamo voluto condurre tutti i grandi interventi di rigenerazione e sviluppo della città... la sfida del nuovo lungomare sarà coerente con quella visione strategica... che va dal confine Nord alla zona colonie, passando attraverso i lungomari di Bellaria e di Igea Marina: con il porto canale quale cuore pulsante e punto di cerniera".