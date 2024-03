Macellaio, cameriere e tuttofare per Casa Zanni

Il ristorante Casa Zanni a Villa Verucchio cerca tre collaboratori. Il primo annuncio è per un macellaio che, nel negozio interno, dovrà occuparsi della vendita di prodotti di gastronomia e del banco freschi. Richiesti assolvimento dell’obbligo scolastico, esperienza nella mansione e auto propria. Contratto a tempo determinato con orario part time. Si cerca anche un tuttofare per piccoli lavori di manutenzione, giardinaggio, carico e scarico merci. È preferibile aver assolto l’obbligo scolastico. Indispensabile essere automuniti o motomuniti. Non si richiede esperienza nel ruolo. Il contratto sarà a tempo indeterminato con orario dalle 8 alle 12 - 12.30. Il terzo annuncio è per un apprendista cameriere di sala che abbia assolto l’obbligo scolastico e, preferibilmente, abbia esperienza nella mansione e auto propria. Contratto di apprendistato. Orario da valutare fra tempo pieno e part time. Per tutti il giorno di riposo è il martedì. Annunci rivolti ad ambosessi. Candidature su ‘Lavoro per te’.