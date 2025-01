Malore alla guida dell’auto. Si schianta contro l’albero

Perde il controllo dell’auto, forse a causa di un malore, esce di strada, invade la pista ciclabile e si schianta contro un albero. Poteva avere conseguenze molto gravi l’incidente che ieri, attorno alle 12.30, ha coinvolto un 36enne residente in Valmarecchia, al volante di una Chevrolet Camaro, unica persona rimasta ferita. Il sinistro si è verificato in pieno centro, in viale Gaetano Marini vicino a piazza Marconi, all’incirca all’altezza del Supercinema. La dinamica è al vaglio della polizia locale di Santarcangelo, accorsa sul posto per occuparsi dei rilievi.

L’uomo, stando a quanto emerso in un primo momento, si sarebbe sentito male mentre era alla guida, e per questo non sarebbe più riuscito a governare la vettura. La Chevrolet ha quindi attraversato a zigzag il viale, impattando anche contro altre macchine in sosta. Ha poi invaso la pista ciclabile che fiancheggia via Marini, prima di terminare la propria corsa contro un albero. Il tutto è avvenuto davanti agli occhi di alcuni passanti e di altri automobilisti. Per fortuna nessuno di loro è stato coinvolto nell’incidente. L’allarme è scattato immediatamente e sul posto si è precipitata a sirene spiegate l’ambulanza del 118, insieme alla pattuglia della polizia locale santarcangiolese. Il personale sanitario si è subito occupato del ferito che si trovava ancora a bordo della Chevrolet, praticando le manovre di rianimazione. Il 36enne ha ripreso conoscenza. Dopo averlo stabilizzato, i soccorritori lo hanno caricato sull’ambulanza che è poi ripartita in direzione dell’ospedale Infermi di Rimini. Qui il ferito è giunto con un codice di media gravità. Le sue condizioni non sono comunque apparse gravi.

I rilievi sono stati affidati ai vigili, a cui spetta ora il compito di ricostruire con precisione la dinamica dell’incidente. Il sinistro, stando a quanto emerso, potrebbe essere stato causato da un malore che avrebbe colpito l’automobilista mentre si trovava alla guida della Chevrolet. L’uomo non è riuscito a fermarsi in tempo ed è andato a schiantarsi contro l’albero accanto alla pista ciclabile, fortunatamente senza travolgere nessuno. È stato solo per una fortunata serie di coincidenze che nessuno si sia fatto male, considerando il luogo e l’ora dell’incidente.